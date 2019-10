Futbolistas ponen el ejemplo protegiendo a su rival de un “peligroso” accidente

JORDANIA.- Sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género y un ejemplo de ésta es la acción de estas rivales en el futbol, que protegieron a su contrincante cuando a medio partido se le cayó el Hiyab.

Para las mujeres musulmanas, el uso del Hiyab es indispensable, ya que si dejan ver si cabello, podrían ser sancionadas con latigazos en lugares públicos, por ejemplo.

JUST BEAUTIFUL.

Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN

— Shuaib Ahmed (@Footynions) October 13, 2019