Fallece el piloto de 15 años Dean Berta Viñales en circuito

MÉXICO.- El piloto español Dean Berta Viñales falleció este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Viñales de tan sólo 15 años murió a causa de un accidente en la carrera de Supersport 300 dentro del programa del Campeonato del Mundo de Superbike.

Su muerte fue consecuencia de las heridas sufridas al producirse un accidente múltiple que se produjo a falta de tres vueltas para el final de la carrera.

El piloto se encontraba debutando este año en la categoría de menor cilindrada del campeonato de Superbike.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021