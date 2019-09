Estos son los mexicanos que disputarán partidos de Champions League

Luego de que terminó la fecha FIFA se reanudaron las Ligas y a su vez también volvió la Champions. Entre este martes y miércoles entrarán en competencia los 32 equipos clasificados a la Fase de Grupos, con la participación de varios mexicanos.

El Napoli vs. Liverpool, Dortmund vs. Barcelona, PSG vs. Real Madrid y Atlético de Madrid vs. Juventus; prometen más de lo que los duelos dicen, pues en el primero estará Hirving Lozano debutando con su nuevo club italiano en Champions, nada menos que ante el cuadro campeón de Jürgen Klopp el Liverpool.

Curiosamente, este duelo se jugó en ese mismo escenario de Nápoles apenas el 3 de octubre pasado, porque ambos clubes compartieron el Grupo C de la edición pasada. Esa vez, el Napoli ganó 1-0 con gol de Lorenzo Insigne.

A diferencia de ellos, el juego entre Borussia y el Barcelona será el primero en la historia de la Champions, pese a ser participantes recurrentes. Como el del Chucky, este juego será este martes, un día antes de que el PSG reciba a los merengues.

El Parc des Princes tendrá el reencuentro entre Keylor Navas, arquero de los parisinos, frente al equipo blanco que lo despreció pese a todas sus contribuciones al Madrid.

El otro equipo madrileño en Champions, el Atlético de Héctor Herrera, iniciará esta edición con juego de lujo por la visita de Cristiano Ronaldo y la Juventus al Wanda Metropolitano, donde es poco probable que al fin debute el mexicano, luego de cuatro partidos consecutivos de Liga en que se ha quedado en la banca y de que el Cholo Simeone muy probablemente rotará elementos para este partido.

Pero además está el debut de Edson Álvarez en Fase de Grupos de Champions con el Ajax, después de que ya jugó el Playoff de esta competencia ante el Apoel, al que le marcó un gol hace un par de semanas.