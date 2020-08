Este es el calendario de Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión

ZACATECAS.- Por fin terminó la espera; la Liga de Expansión emitió la noche de este lunes su calendario del torneo Guard1anes 2020, donde Mineros de Zacatecas debutará ante el Tlaxcala FC.

En la Jornada 1, Mineros arrancará contra uno de los representantes de la Liga Premier en esta nueva liga del futbol mexicano.

El duelo será el miércoles 19 de agosto, en el Estadio Carlos Vega Villalba en punto de las 7 de la tarde y será transmitido por ESPN.

Entre los partidos destacados de las 15 fechas está el Pumas Tabasco vs Mineros, en la Jornada 3; Mineros vs Tapatío, en la Jornada 4; el Dorados vs Mineros, en la Jornada 9; entre otros.

El calendario completo de Mineros

Torneo Guard1anes 2020

La fase regular constará de 15 fechas que se desarrollarán del 18 de agosto al 22 de noviembre.

Mientras que la conocida ‘liguilla’, reconsiderada como la fase de ‘Reclasificación’, se jugará de la siguiente manera según su ubicación en la Tabla General de Clasificación:

Esta etapa se disputará del 24 al 27 de noviembre, mientras que los Cuartos de Final de Ida y Vuelta serán del 1 al 6 de diciembre.

La Semifinal de Ida y Vuelta del 9 al 13 de diciembre; y la Final Ida el 16 o 17 de diciembre y la de Vuelta el 19 o 20 de diciembre.