Estadunidense minimiza a mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz, ¿Cómo se expresa de él?

ESTADOS UNIDOS.- El boxeador estadunidense, Rolando ‘Rolly’ Romero, minimizó al mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz al llamarlo ‘Chihuahua, cachorrito’; de cara a la pelea que sostendrán el próximo 30 de marzo en Las Vegas.

No obstante, el estadunidense señaló que si quiere ser la primera superestrella por Prime Video; deberá de noquear al mexicano ‘Pitbull’ Cruz. “Así de simple”, indicó.

