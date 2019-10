Desprecian futbolistas mexicanos a dos fans que viajaron hasta las islas Bermudas

La noche del miércoles la selección mexicana llegó a Bermudas; sin embargo, su arribo rompió el corazón de dos fanáticos que acudieron a recibirlos al hotel, siendo brutalmente ignorados por los deportistas.

Los jugadores enfrentarán su primer duelo dentro de la naciente Liga de las Naciones, para encarar al país anfitrión en el Estadio Nacional de Bermudas.

En un video que de inmediato se viralizó a través de redes sociales, se observa como llegan los futbolistas mexicanos a un hotel y a pesar de que dos aficionados de México les gritan y agitan banderas, fueron incapaces de saludarles o acercarse y tener alguna muestra de agradecimiento.

Cabe destacar que el equipo nacional debutará este viernes en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, siendo este su primer partido de la Nations League.

Esta actitud ha levantado indignación en redes sociales, pues en contraparte, la selección uruguaya muestra absoluto respeto por sus aficionados en el siguiente video:

Otro de los videos en los que se compara a la Selección Mexicana, fue uno de los futbolistas argentina de rugby, durante el Mundial que está en Japón, pues la noche previa a jugar el pase de ronda contra Inglaterra, salieron del hotel a convivir con los fans que fueron hasta allá.

That moment when Los Pumas join in your pre-match pandemonium. @unionargentina #RWC2019 #MyRugbyMoment pic.twitter.com/0aqOv5qf6f

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 4, 2019