Definidos los horarios de octavos de final de la Copa del Rey

ESPAÑA.- Las fechas y los horarios de los partidos de octavos de final de la Copa del Rey 2019/2020 se hicieron oficiales por la Federación Española de Fútbol.

Las fechas se confirmaron luego de una polémica porque en un principio la Real Sociedad jugaba este domingo con el Mallorca y silo tendría un día de descanso antes de su partido frente a Osasuna.

Sin embargo, después cambiaron las fechas y los vascos jugarán ante los navarros el jueves a las 9 de la noche.

El martes a las 8 de la noche en Canarias se abrirá la jornada, el Tenerife recibirá al Athletic.

El miércoles se jugarán el Cultural Leonesa vs Valencia a las 7 de la tarde; el Rayo vs Villarreal a la misma hora; el Badajoz vs Granada a las 9 de la noche; y el Zaragoza vs Real Madrid de igual forma.

Los octavos se cerrarán el jueves 30 de enero con el Barcelona vs Leganés a las 7 de la tarde; el Mirandés vs Sevilla a las 9 de la noche; y el Real Sociedad vs Osasuna a la misma hora.

Respecto a la polémica generada porque la Real Sociedad no tendría ni 48 horas para poder preparar sus dos partidos, el propio Illarramendi, futbolista de la Real Sociedad se quejó en redes sociales: