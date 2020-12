Conor McGregor vs Jake Paul – Pelea o ridículo del año

Este ha año ha sido uno de los más locos en los últimos tiempos. Ocurrió la pandemia del coronavirus, en la cual se vio afectada el mundo entero. Murieron personajes famosos del mundo del deporte como Kobe Bryant y Diego Armando Maradona. En el mundo de la UFC se retiró un peleador como Khabib Nurmagomedov, el cual si hubiese peleado 4-5 peleas hubiese podido entrar fácilmente en la discusión del mejor de todos los tiempos conocido en inglés como el GOAT(Great of All Times). Inclusive en el mundo de los esports ocurrieron cosas impresionantes sino pregúntale a los usuarios de Rivalry, también el Liverpool gana la Premier League después de 30 años. Fue un año que sucedió de todo. Ahora este año puede cerrar con la noticia de una pelea que nadie se hubiese esperado entre el famoso youtuber Jake Paul y el famoso peleador irlandés de MMA Conor McGregor.

Si no sabes quién es Jake Paul es un youtuber famoso, el cual empezó su carrera como actor para Disney Chanel, y hace poco ha irrumpido en el mundo del boxeo con un record de 2-0, el cual su última pelea fue contra el ex jugador de la NBA Nate Robinson, el cual noqueo en segundos. Esta ha sacado videos llamando cobardes a Dana White, el presidente de la UFC, y a Conor McGregor. Ofreciendo la humilde cifra de nada más y nada menos que 50 millones de dólares. Una cifra de ser cierta, es muy difícil que el luchador irlandés no la tome en cuenta.

Ya el presidente de la UFC negó la posibilidad de que pudiera haber una pelea entre Conor y Jake Paul, y hasta dijo que si el joven youtuber sigue así de bocón podría permitir que Amanda Nunes le dé una paliza para que se le bajen los humos, además que se está programando la pelea entre Dustin Pourier y Conor McGregor por el cinturón de lightweight que dejó vacante Khabib al retirarse este año después de vencer a Justin Gaetje y obtener su espectacular record de 29-0.

Lo que hay que tener en cuenta es que con esta crisis del coronavirus y la incertidumbre de las políticas del gobierno del Biden, las cuales se especulan que serán distintas a las de Donald Trump el cual era más pro de que la economía siguiera su curso y no hubiera tantas restricciones. Con el presidente demócrata todo puede ser distinto y deportes como la UFC se verían seriamente afectados si se aplicaran medidas restrictivas más severas. Por lo que hoy es un NO para Dana White, probablemente sea un SI rotundo dentro de unos meses ya que esta clases de shows mediáticos son los que pueden permitir tener ingresos y la cantidad de pay per views que se podrían obtener de este circo serian impresionante.

Siendo objetivos, el impresionante récord de 2-0 Jake Paul no es tan impresionante como el youtuber cree que es. Su primera pelea fue contra otro youtuber y la segunda fue contra un ex jugador de la NBA que tiene menos estatura y que por más atleta que sea se nota que no tiene mucha educación de boxeo o combate en general. Conor es uno de los mejores strikers de la MMA, puedo que inclusive el mejor striker y este ya tiene educación de boxeo de su pelea contra uno de los mejores boxeadores de la historia como Floyd Mayweather además que ha mejorado notablemente y entrenado después de ella. Conor es un atleta muy completo el cual tiene una zurda temible y un talento para el striking como pocos. Como dice Conor, tendrían que poner reglas para que la pelea no sea masacre. Y si fuera una pelea de UFC, Jake Paul no duraría ni 20 segundos en el octágono con el irlandés. Toca esperar si va a ver pelea o no, por suerte la UFC tiene mejores combates que ofrecernos a futuros como por ejemplo el combate entre Masvidal y Covington el cual tiene un morbo terrible o la misma pelea entre Pourier y Conor es una que promete mucho espectáculo. Sea como sea, el año que viene es una año que va a contentar y entretener a muchos amantes de las artes marciales.