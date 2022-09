HOLANDA.- Max Verstappen, ganó el Gran Premio (GP) de Países Bajos, mientras que el piloto mexicano Checo Pérez terminó en quinto lugar. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes y Charles Leclerc, con Ferrari.

El mexicano sufrió durante la carrera aunque no le impidió dar una gran batalla con Hamilton y al final con Carlos Sainz de Ferrari, que fue penalizado.

Por lo que, aunque Checo Pérez cruzó la meta en sexto, debido a la sanción del español, el piloto de Jalisco terminó en quinto lugar. Además obtuvo buenos puntos y su permanencia en el segundo lugar del campeonato de pilotos.

“Al final fue un poco mas agresivo de lo esperado (Sainz), no tuve daños en el auto, quería ir por Hamilton”, dijo el mexicano a los micrófonos de la F1.

“Al final me sentía mejor con los medios pero no para el reinicio en el Safety Car. El medio lo vimos con Hamilton era muy difícil reiniciarlo y eso me perjudico, pero al final fue la penalización y recuperamos el quinto lugar”.