Checo Pérez queda en segundo lugar; Verstappen gana el GP de Bélgica

BÉLGICA.- Max Verstappen consiguió llegar en primer lugar en el GP de Bélgica de la Fórmula 1; mientras que el piloto mexicano Checo Pérez se quedó con el segundo puesto.

Tras esta pausa de verano, Checo Pérez obtuvo su primer pódium en el circuito de Spa Francorchamps y recuperó el segundo puesto en el campeonato de pilotos. Pues actualmente suma 191 puntos con los que superó a Charles Leclerc, de Ferrari, quien acabó en el sexto puesto.

MAX VERSTAPPEN WINS AT SPA!!! 🏆🇧🇪

From P14 to P1… What. A. Performance 💪#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/hqFiD4YzvU

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022