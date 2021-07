Alemania abandona partido con Honduras por insultos racistas

JAPÓN.- El encuentro amistoso, de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre Alemania y Honduras terminó pocos minutos antes del pitazo final; cuando un jugador alemán denunció que un contrincante lo había discriminado, por lo que el equipo se marchó del césped.

A los cinco minutos antes de terminar el partido, en Wakayama, Japón, y justo con el marcador 1-1; Jordan Torunarigha, defensor germano dio a conocer a su equipo que uno de sus contrincantes lo había agredido, por lo que se retiraron de la cancha.

La Federación alemana de Fútbol (DFB) informó, por medio de las redes sociales, lo acontecido en la cancha y respaldó la decisión de los jugadores.

Este partido era más un encuentro informal, no tenía público y estaba programado que jugarían tres tiempos de 30 minutos, para practicar antes de los Juegos Olímpicos. Hasta el momento en el que se detuvo el encuentro, Honduras había anotado un gol con la ayuda de Douglas Martínez; mientras que Felix Uduokhai consiguió el empate.

💬 Stefan #Kuntz: "When one of our players is racially abused, playing on is not an option."#WirfuerD #GERHON pic.twitter.com/nQBfmZf4To

— Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021