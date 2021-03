Al Canelo no le importan los comentarios negativos

A pesar de que Saúl Álvarez es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, su carrera ha estado llena de comentarios negativos tanto por comentaristas deportivos como por aficionados, declaraciones que le comienzan a aburrir a el “Canelo”.

Luego de enfrentar al ruso Avni Yildirim al cual derrotó el solo tres rounds en el Hard Rock Stadium el sábado pasado en Miami, el boxeador mexicano zanjó el tema de los comentarios de las personas que constantemente demeritan su trabajo con un “me vale madre”.

“La verdad es que es un grupito de muy pocos el que está chingue y chingue, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo historia y no me preocupo por lo que sigan diciendo. Nunca los tengo contentos, pero la verdad es que me vale madre”, comentó Saúl Álvarez en una entrevista.

Me vale madre lo que piense la critica – Billy Joe Saunders y GGG son algunos de los temas que tocamos con @Canelo tras su victoria en @DAZNBoxing // @ClaudiaTrejos @jessievargas_ #Canelo #CaneloYildirim pic.twitter.com/XnCXdNGY6c

— Ricardo Celis (@CelisDeportes) March 1, 2021