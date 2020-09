Manifiesto del Club Liberal

En el año de 1917 en este politizado y liberal municipio la comunidad se enteró de un manifiesto dirigido al pueblo de Fresnillo. Lo distribuyen y firman directivos del llamado Club Liberal Constitucionalista “Jesús González Ortega”. Contiene la fórmula para contender en las elecciones municipales correspondientes al periodo a partir de 1918.

Lo anterior es uno de esos procesos llamados “preelectorales” que son alentados y animados, incluso financiados por el sistema del gobierno federal en su mayor parte.

No es nada extraño ya que siempre se ha hecho en cualquier parte y época a nivel nacional, sea de la filiación que sea, y más cuando se trata de que se propongan fórmulas para poder acceder al anhelado y peleado puesto de elección popular. Dicen los calificados que el proceso es democracia.

Por considerar el manifiesto citado como un testimonio de esencia histórica extractaremos del contenido el llamado al pueblo para que conociera quienes eran las personas propuestas en la llamada fórmula o planilla electoral y en este caso de qué forma se dirigen a la comuna. En ese tiempo no había tantos partidos políticos como en el presente.

El cabezal cita: “Al Pueblo de Fresnillo”. Enseguida el contenido del primer párrafo: “La honradez de los ciudadanos, es la mejor garantía para que los pueblos vivan en paz. Esta es una de las cualidades que necesitamos sea EFECTIVA, y en nuestro concepto, la hemos encontrado en las personas que proponemos para que rijan nuestros destinos en el próximo periodo municipal de 1918”.

En las siguientes líneas: El Club Liberal Constitucionalista “Jesús González Ortega”, al celebrar su sesión ordinaria el día 27 del pasado sin ejercer presión, y antes bien, por la espontánea voluntad de sus socios, acordó designar para presidente municipal al C. Justo M. Sánchez, y la misma unidad de votos, estudió con detenimiento las demás personalidades de nuestros candidatos, y que convienen para formar la Nueva Asamblea Municipal en el periodo antes citado.

Más adelante se subraya: El Club Liberal Constitucionalista al hacer la designación de los referidos mandatarios, OBRO CON VERDADERA DEMOCRACIA, sin miras personales; sin asomos de venganzas ni discolerias, porque es tiempo de que demostremos algo de cultura, y entendemos bajo su verdadero punto de vista, la palabra “DEMOCRACIA”.

Nosotros no queremos otra cosa que el bien general, y como se ve, en el grupo de ciudadanos que se designaron para formar la entrante Asamblea Municipal, están representadas todas las clases sociales y todos los partidos políticos.

En el impreso se resalta: No pretendemos hacer alarde de las cualidades de las personas en quienes nos fijamos por ser bastante conocidas, y todos los ciudadanos que se interesen y se preocupen por su pueblo, deben votar por la siguiente FORMULA del Club Liberal Constitucionalista “Jesús González Ortega”: presidente municipal C. Justo M. Sánchez.

Asamblea Municipal Regidores propietarios: 1.- Lorenzo Muñoz, 2.- Francisco L. Vásquez, 3.- Joaquín Alemán, 4.- Manuel Patiño, 5.- Manuel Ortega Herrera, 6.- José Pérez, 7.- Leónides Laredo y J. Cruz Raudal. Síndicos: 1.- C. Eduardo F. Ledesma y 2.- Andrés Caldera.

Los suplentes: Juan José L. Godoy, Daniel de la Torre, Ponciano Carbajal, Luis Muñoz, Valeriano Domínguez, Francisco L. Martínez, Anastasio R. Ávila, Filemón Reyes. Juez Municipal Prop. Everardo Acosta y suplente J. Gertrudis Valenzuela.

Finaliza el manifiesto: Fresnillo, Noviembre de 1917. Luego aparecen nombres de los dirigentes del club: Presidente Manuel Pacheco, Vicepresidente: Francisco Arellano. Vocales: Manuel Tejada, Prof. Pascual Escañuela, Norberto Correa y Andrés Caldera. Tesorero, Pedro Gutiérrez. Secretario, Dositeo S. Pulido.

Las elecciones como fueran no favorecieron a los integrantes de la planilla propuesta. Sin embargo por esas cuestiones muy peculiares del poder político Justo M. Sánchez llega a ser presidente municipal hasta el año de 1920 y luego en 1923.

En la fórmula propuesta encontramos a personajes que se ya figuraban en la farándula política local, entre ellos a Lorenzo Muñoz quien en 1915 se desempeñaba como el primer Presidente Municipal en Fresnillo.

También aparece Manuel Patiño el cual fungió como Presidente Municipal en 1923. Desde luego también figuran comerciantes establecidos por ejemplo Andrés Caldera, Cruz Raudal y Leónides Laredo.

De Pedro Gutiérrez en la lista se puede decir que era hermano de Federico M. Gutiérrez presidente municipal en 1919 y considerado por varios historiadores como el primer cacique de este municipio. Otro personaje aparece en la propuesta Dositeo S. Pulido, quien también llega a ocupar el cargo de presidente municipal en el año de 1953.

La posesión del poder en el politizado y liberal municipio fresnillense lamentablemente ha sido siempre una característica muy peculiar en todos los tiempos.

Como se manejan los hilos negros del foro político desde el gobierno centralista a Fresnillo lo han convertido en un pueblo sometido.