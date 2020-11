Proponen combinar vacuna Sputnik V con la de AstraZeneca para aumentar eficacia

RUSIA.- Los creadores de la vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V, propusieron combinar su vacuna con la de AstraZeneca para aumentar la eficacia de la vacuna británica.

Luego de que la farmacéutica británica, diera a conocer que su vacuna mostraba una eficacia del 62%, se les sugirió que la combinación de las dos vacunas podría impulsar la eficacia.

A través de su cuenta de Twitter, los creadores rusos comentaron al respecto.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020