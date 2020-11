AstraZeneca afirma que su vacuna contra el Covid-19 mostró un 90% de eficacia

REINO UNIDO.- La empresa farmacéutica AstraZeneca, encargada de fabricar y distribuir la vacuna contra el Covid-19, informó que esta tiene una eficacia promedio del 70% y puede alcanzar el 90%.

Según datos de la farmacéutica británica, puede evitar que el 70,4% de las personas contraigan Covid-19 y hasta el 90% si se usa una dosis más baja.

La vacuna también es desarrollada por la Universidad de Oxford, quien dio a conocer más de 3,000 voluntarios participaron en el subgrupo que mostró mayor efectividad.

Según Andrew Pollard, profesor de la Universidad de Oxford; dijo que la efectividad se elevó al 90% en el caso de una muestra de personas que recibieron primero media dosis y una dosis completa un mes después.

Así mismo, la eficacia bajó al 62% en otro grupo que recibió dos dosis con un mes de diferencia.

