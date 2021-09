Niña de 4 años muere por Covid-19 a pocas horas de presentar síntomas

ESTADOS UNIDOS.- Una niña, de apenas 4 años, llamada Kali Cook, perdió la vida por Covid-19, a pocas horas de haber presentado síntomas; sería uno de los casos más raros, según el Distrito de Salud del Condado de Galveston, Texas.

Según se informó por varios medios locales, la pequeña dio positivo a SARS-CoV-2, la tarde del lunes 6, pero para la madrugada del martes comenzó a presentar síntomas como fiebre, por lo que le dieron medicamentos. Pese a esto, luego de 5 horas, la niña Kali falleció mientras dormía.

“Terminé teniendo covid-19 y me diagnosticaron el lunes. Llegué a casa y me aislé. Traté de mantenerme alejado de ella y no quería que ella y mis otros hijos lo entendieran. [Kali] Murió mientras dormía,” dijo su madre, Karra Harwood.

La madre de la niña no estaba vacunada

La madre de Kali se habría negado a vacunarse contra el Covid-19, por lo que, a pesar de haberse aislado de sus hijos, se lamentó de no haberse inoculado; aunque la niña no se hubiera podido haber vacunado por la edad que tiene, debido a que todavía no se aprueba la aplicación de la vacuna en su rango de edad.

“Yo era una de las personas que estaba en contra, estaba en contra”, dijo. “Ahora, desearía no haberlo sido nunca”, aseguró Karra al diario local The Daily News de Galveston, Texas.

Con información de Milenio