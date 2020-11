Moderna anuncia que su vacuna contra el Covid-19 muestra una eficacia del 94.5%

ESTADOS UNIDOS.- La farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna experimental contra el Covid-19, tiene una efectividad del 94,5%.

Esto lo anunció luego de que los primeros datos de un ensayo clínico en etapa avanzada salieran muy favorecedores.

De igual manera, dio a conocer que la vacuna podrá almacenarse hasta seis meses a -20 grados Celsius.

Esto es una temperatura menor que la indicada por los resultados iniciales de la vacuna de Pfizer.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

Read more: https://t.co/vYWEy8CKCv pic.twitter.com/YuLubU1tlx

— Moderna (@moderna_tx) November 16, 2020