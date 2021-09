ESTADOS UNIDOS.- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recibió la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.

El mandatario estadounidense se aplicó la vacuna a 3 días de que las autoridades sanitarias de ese país aprobaran que se administrara el tercer refuerzo para las personas vulnerables.

La aplicación de la dosis se dio en el auditorio de la Casa Blanca, donde Biden, frente a periodistas y cámaras se levantó las mangas de su camisa para ser inmunizado con la tercera dosis de la vacuna anticovid; tal y como recomiendan las autoridades de Estados Unidos para todas las personas que tienen más de 65 años y quienes sean vulnerables.

Además de las personas de 65 años, también se le puede aplicar la dosis de refuerzo a quienes tienen problemas de salud y a aquellos que se exponen más al virus, tal es el caso de los docentes.

The COVID-19 booster shots will provide even more protection from COVID-19 for those who are at greater risk. That’s why today, I got my booster — and encourage everyone who’s eligible to do so as well. pic.twitter.com/XO4l3XxgLG

— President Biden (@POTUS) September 27, 2021