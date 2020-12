AstraZeneca investigará combinar su vacuna con la rusa Sputnik V

REINO UNIDO.- La farmacéutica británica AstraZeneca anunció que comenzarán a investigar la combinación de su vacuna con el preparado ruso, Sputnik V.

A través de un comunicado los creadores de la vacuna rusa comentaron que le había ofrecido a AstraZeneca el uso de uno de los dos vectores que usan en su vacuna y esta aceptó.

Esto con la finalidad de aumentar la efectividad de la vacuna británica, que según estudios tenía una falla en algunos pacientes, mostrando una efectividad del 62% al 90%.

El laboratorio de AstraZeneca en Rusia precisó que los ensayos se realizarán en individuos mayores de 18 años.

Sin embargo, no han indicado cuando comenzarán las investigaciones de la combinación.

#SputnikV uses 2 different human adenoviral vectors for 2 vaccine shots to ensure that immunity to the 1st does not make the 2nd less effective. We offered @AstraZeneca to use one of our vectors so they can also have two vectors in their vaccine. AZ confirmed. https://t.co/ft4ULcD4T5

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020