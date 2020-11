Ven a curar la cruda con las tostadas de Goyo

GUADALUPE.- Si la cruda te quieres curar con El Goyo tienes que estar. Así dice Sergio Arturo Saucedo Hernández, a quien la pandemia no detuvo y en ella vio la oportunidad de emprender su propio negocio y abrió un puesto de tostadas.

El Goyo, como le conocen sus amigos de la colonia El Dorado, ha trabajado como minero; aunque dejó esa actividad para pasar más tiempo con sus hijos, Zeus y Athenas.

Sergio es intendente de oficio y anteriormente trabajó en algunas escuelas de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) hasta que lo pasaron a las oficinas.

Sin embargo, debido al paro laboral que hicieron para que no se contagiara de virus, le redujeron las horas de trabajo y ello no lo limitó para buscar un ingreso extra y sacar adelante a sus pequeños.

Sus hijos son su principal motivación para salir adelante, y trabaja arduamente para que nada les falte y se le prendió el foco cuando vio un estante de fierro que tenía en su casa.

Al estante le puso su chuleada y decidió ponerse a vender unas exquisitas tostadas y chicharrones con cueritos y trompa con una salsa bien picosita, que la hace única, pues la receta es familiar.

El Goyo eligió la entrada al fraccionamiento Villa Colonial, frente al Oxxo de Rincón Colonial en la calzada Solidaridad para ofrecer este manjar zacatecano de martes a domingo desde las 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Aunque, él no se detiene ahí, pues próximamente tendrá tosticarnes, las cuales son un complemente ideal, ya que su hermano se dedica a vender carnitas a escasos metros de su puesto.

Con eso de que la delincuencia está a la orden del día, mientras el carnal de Sergio está en la vialidad San Simón, él tiene sus tostadas El Gran Puerco cerca de ahí para echarse la mano cuando se ocupe.

“Yo me enseñé a que si quería mis cosas me las tenía que ganar con el sudor de mi frente, sino me sale una cosa, hago otra, esa es mi filosofía de vida,” comentó Goyo de 36 años.