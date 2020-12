Señales de que un ser querido fallecido está cerca

Es difícil perder a alguien cercano, ni siquiera necesito decirlo. En la vida todos perderemos a alguna persona importante y es una dura realidad de la vida.

Sin embargo, a pesar de que físicamente hayan desaparecido, todavía pueden estar cerca de nosotros de vez en cuando. Estas son las señales de que tu familiar fallecido sigue contigo.

Los puedes oler

Cuando el espíritu de un ser querido está cerca, se puede manifestar de varias maneras. Una de las formas más comunes es el olor. La forma en que alguien huele es, a menudo, la conexión más fuerte con él.

Puede ser el olor a tabaco o perfume, incluso el olor de su comida favorita siendo preparada. Tienes que apreciarlo, pues es un mensaje que te envía directamente tu ser querido.

Aparecen en tus sueños

Ésta es una de las formas más comunes de los espíritus para interactuar con nosotros. Nuestro subconsciente está más abierto al mundo de los espíritus, en el cual se les permite entrar.

Los sueños que involucran espíritus tienden a ser increíblemente realistas y no son fáciles de olvidar. Presta mucha atención a lo que podría significar. Podría ser un mensaje desde el más allá.

Algunas de tus cosas cambian de lugar

¿Te ha pasado que alguno de tus objetos personales ha cambiado misteriosamente de lugar? Podría ser un pariente o amigo fallecido jugándote una broma.

Suena tonto, pero el hecho de que hayan fallecido no significa que hayan perdido su deseo de seguir jugando contigo. Ríete de ello.

Pensamientos inusuales

Puedes experimentar pensamientos que no se sienten como tuyos, casi como un monólogo interno. Esto puede ser una señal de que tus seres queridos fallecidos todavía están con contigo.

Si sientes que has tenido un pensamiento que no te pertenece, toma un tiempo para pensar en ello. Especialmente cuando tu monólogo interior comienza a hablar como si no fueras tú.

Muestras en el funeral

Hay muchas teorías que sostienen que los espíritus asisten a sus propios funerales. Vagan por la habitación, tratando de consolar a sus seres queridos y darles señales de que todo está bien.