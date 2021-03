Se registra un accidente vial en tránsito pesado

ZACATECAS.- Se registró un accidente vial que involucró a dos vehículos en el libramiento de tránsito pesado; a pesar de haber sido un choque fuerte, todo quedó en daños materiales.

Un conductor, acompañado de un joven, perdió el control de su vehículo, un Chevrolet Chevy y se estampó contra un muro de contención.

Enseguida, un hombre que conducía una Pick up Mazda, no vio el primer vehículo accidentado y no alcanzó a esquivarlo, por lo cual también lo impacto del lado izquierdo.

El incidente se dio en el paso a desnivel de la Central de Autobuses, a la altura de la colonia Lomas Bizantinas, en dirección de Zacatecas a Guadalupe.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del estado para atender a las personas involucradas, quienes no requirieron de traslado hospitalario.

Momentos después, elementos de la Guardia Nacional y de la División de Caminos, intervinieron en el percance para deslindar responsabilidades.