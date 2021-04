Sandra es jefa de su familia y de su negocio

FRESNILLO.- Como morir no es una opción, Sandra Ibarra Flores tuvo que adaptarse a la situación que le presentó de la pandemia; antes vendía dulces a los niños que salían de la escuela, ahora vende artículos de primera necesidad.

Así como la fresnillense, muchos zacatecanos se vieron en aprietos cuando los niños y jóvenes dejaron de ir a la escuela; las clase en línea afectaron a los vendedores que se colocaban afuera de las escuelas.

Como no hay nadie en las escuelas, ¿Cómo salir adelante? Eso se preguntaba Sandra, quien es una madre de familia que debe sostener económicamente a sus hijos y a ella misma.

Los días pasaban y cada vez había más deudas, así que la fresnillense se las tuvo que ingeniar para seguir en el oficio que conoce: el comercio. Fue así que estableció otro negocio.

Con lo poco que pudo que rescatar de sus ventas de lonches y dulces, compró artículos que alguna vez en el mes tendremos que comprar.

Con ligas para el cabello, cortaúñas, juguetes, barajas para divertirse, labiales y otros productos, Sonia llegó a los tianguis de Fresnillo.

Sin embargo, el asunto no fue sencillo, porque cuando iba a las escuelas tenía un ingreso de lunes a viernes, y ahora, solo labora los fines de semana; sus ganancias han bajado.

Aunque, para Sandra no es una opción rendirse, es así que toma su mercancía y trabaja sábado y domingo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ofreciendo de todo un poco.

Porque muchas veces los niños hacen berrinches hasta que les compren algo; ella tiene burbujas, carritos y otras cositas que los niños desean y obligan a sus padres a comprarlos.

Lo anterior, lo tiene en cuenta porque Sandra es jefa de su familia; ella sola saca adelante a sus tres hijos y por ellos, le echa ganas a la vida, aunque esté difícil debido a la pandemia.

“Pese a todo me gusta el comercio, es una actividad que me enseñó mi mamá y pues no hay como trabajar para uno mismo, ser nuestro propio jefe”, añadió.