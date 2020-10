Rubén, bolero en el día y Dj en las noches

ZACATECAS.- Bolero por las mañanas y Dj en las noches, así gira la vida en torno a Rubén Solís Ortega, quien empezó a trabajar desde los 9 años con su padre en el oficio de la “boleada”.

A sus 33 años, trabaja en el pasaje comercial Genaro Codina, comúnmente conocido como el “pasaje de las tortas,” donde tiene un puesto en el que se gana la vida haciendo lucir el calzado de sus clientes.

Este negocio lo heredó de su padre don Onésimo Solís Gallegos (QEPD), quien fue el primer bolero de la familia y que durante 37 años se ganó el sustento con en este oficio, con el cual sacó adelante a sus hijos.

El puesto de metal lleno de cepillos, brochas y botes, donde guarda los materiales para darles “grasa” a los zapatos, tiene una historia de más de medio siglo.

Ahora es padre de una niña de 12 años y de un niño de 9, a quienes trata de darles el mejor ejemplo e inculcarles la cultura del trabajo como en su momento su padre lo hizo con él.

Como bolero trabaja de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, debido a la contingencia por el coronavirus; sin embargo su horario habitual es de 8 a 8.

Teniendo dos hijos a quienes sacar adelante, Rubén sabe de las adversidades que pone la vida, a las que hace frente con buena vibra.

Pues otra de sus facetas es la de ambientar eventos sociales con el sonido de su propiedad, ya que otro de los trabajos que tiene es como Dj.

Su negocio se llama “Sonido Solís” y puso a disposición el número 492 926 3360 para cualquier contratación.

“Disfruto mucho los dos trabajos, me siento bien cuando mis clientes quedan satisfechos, ellos me alientan a seguir echándole ganas por eso trato de ponerme las pilas para que el jale no me falte,” señaló el buen Rubén.