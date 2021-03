Ritual para que te suban el sueldo o te cambien de puesto

Necesitarás:

Lápiz y papel estrasa

Una maceta con tierra y semillas de alguna planta que te agrade.

Una vela verde

Incienso de albahaca

Primero enciende la vela verde y concéntrate en tu objetivo durante algunos minutos.

Sobre el trozo de papel escribe el dinero que necesitas y el nombre de la persona que debe concederte el ascenso, o el puesto que quieres y la persona que lo debe de autorizar.

Toma la maceta, agrégale un poco de agua para humectar la tierra y coloca la semilla de la planta que has escogido.

Has bolita el papel en el que has escrito las cosas y has otro hoyo cerca de la semilla y entierra el papel. Que parezca semilla.

Ahora enciende el incienso de albahaca y concéntrate en tu pedido.

Espera a que la semilla germine y riégala todos los días hasta recibir el ascenso.

Se hace en cualquier luna, cualquier día. ¡¡Solo hazlo con fe!!