Ritual para que te pidan matrimonio

El ritual del día de hoy es importante hacerlo durante la Luna Creciente, pues lo que queremos es que la relación crezca, que vaya al otro nivel.

Sobre todo debes tener el tiempo y el amor de hacerlo, pues muchas de las veces los rituales no funcionan porque lo hacemos a la carrera y eso limita las buenas energías.

Para el hechizo para que tu novio te pida matrimonio se necesitará:

-Una hortensia, procura que si es de un jardín le pidas a la flor permiso para ser cortada

-Un vaso de cristal, procura que sea cilíndrico

-Un velón rojo

-Agua de lluvia

1.-Pon agua en el vaso. Luego en el tallo de la hortensia pon el nombre de la persona amada y del lado contrario del tallo pones tu nombre, lo puedes hacer con pluma roja.

Coloca la hortensia en el vaso.

2.-Luego toma el velón con las dos manos, cierra los ojos y con mucha fe piensa en lo que quieres para la relación que tienes con esa persona especial. Imagina con toda la fe que eso se llevará a cabo.

Luego con la misma pluma pondrás tu nombre alrededor de la vela, procurando que el círculo se cierre.

A continuación, pondrá el nombre de la persona amada debajo del tuyo de igual manera que sea alrededor y que el círculo se cierre. Procura poner ambos círculos a la mitad del velón.

3.-Enciende la vela con cerillos de madera, luego haz lo que sigue; pero procura hacerlo como se dice, de lo contrario el hechizo puede fallar:

-Piensa en la persona con la que quieres estar y di su nombre para ti tres veces.

-Piensa en lo que quieres que ocurra con esta persona en la siguiente semana y repítelo para ti seis veces.

-Ahora, piensa en lo que quieres con esa persona y dilo una vez

4.-Después di…

“Rayo de luz yo te invoco para que desentierres a (nombre de la persona amada) de donde esté o con quién esté y le hagas llamarme hoy mismo enamorado y arrepentido que (nombre de la persona amada) venga a mí (tú nombre completo).

“Aparta a todos los que contribuyan a que nos apartemos y que él no piense más en otras mujeres, que solo piense en mi (tú nombre completo)

“Que él me llame y me ame. Gracias, Gracias, Gracias por tu misterioso poder que siempre cumple con lo que se le pide.”

Después apagarás la vela y al día siguiente, a la misma hora, prenderás el velón otra vez y recitas la oración anterior otra vez. Así durante 10 días, sin parar, pues si lo haces no vale.

5.-Lo que sobre de la vela y de la hortensia, la que debe estar seca por completo, lo pones en una bolsa de papel, de esas que dan en las panaderías, y lo guardas muy bien hasta que te pidan matrimonio y eso sucederá en menos de 10 días, si hiciste las cosas bien.

Mientras que el agua del vaso déjala secar y el vaso tíralo a la basura. Cuando tu pareja te pida matrimonio, la bolsa de papel debes enterrar en un jardín hermoso en un maceta con una planta que dé flores.