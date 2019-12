Ritual para atraer dinero esta navidad por Dumbar el Curandero

El espíritu de Navidad llegó ayer 21 de diciembre, el cual nos proporcionará alegría, armonía, energía, paz, salud, dinero y amor.

Posteriormente debes quemar inciensos en vara de mandarina o sándalo en los cuatros puntos cardinales de tu casa.

El siguiente paso que debes realizar es buscar los siguientes ingredientes para hacer el ritual del espíritu de Navidad:

Primero debes abrir las puertas de tu casa e impregnar las velas con el aceite de mandarina y frotar tu cuerpo con él.

Utiliza las manos para frotar las velas, ya que llevan tu energía.

Debes tener preparada una mesa con un mantel blanco y en el centro las cinco velas que deberás colocar de la siguiente manera:

Debes encender con una cerilla de madera las velas y en ese momento debes agradecer las bendiciones recibidas durante todo el año con la siguiente oración:

“Querido Espíritu de la Navidad,

Te doy las gracias por todas las bendiciones que me has traído este año.

Te doy las gracias por cada amanecer, anochecer y cada despertar que me permitiste vivir,

por la vida, por la salud,

por las alegrías y la prosperidad.

Por el amor que pones todos los días

en mi camino representado por el sol,

a luna, estrellas y el cielo

que me permitiste observar y sentir.

Sobre todo te doy las gracias por la unión de mi familia, por la protección que les brindas.

Gracias, gracias, gracias, hecho está.”

Feliz Espíritu de la Navidad para todos vosotros, esta época del año siempre trae muchas bendiciones especiales y mucha energía de colores.