Ritual contra un rechazo inexplicable

Si tu pareja se ha apartado de tu lado sin saber exactamente por qué, es decir, que la separación no ha sido producto de peleas ni desacuerdos.

Simplemente, tu pareja decidió cortar la relación sin un motivo aparente, recurre a este ritual.

Todas las noches, empezando en un viernes de Luna Creciente, unta miel en un alfiler y lo clavas en un limón.

Mantén el limón en un sitio al aire libre sobre un plato lleno de sal gruesa y encima coloca una foto de tu ex.

Pon alrededor 6 velas rojas en forma de círculo y di la siguiente oración:

“Por los poderes de San Cipriano

y de las tres almas que vigilan a San Cipriano,

(nombre de la persona) vendrá ahora detrás de mí (tu nombre),

va a venir enamorado, lleno de amor y de deseo

para volver y pedirme perdón por dejarme.

San Cipriano aleje de (nombre de la persona) cualquier mujer,

que él me busque en todo momento, hoy y ahora,

deseando estar a mi lado,

que él tenga la certeza que soy la mujer perfecta para él,

que no pueda vivir sin mí

y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento.

Ahora donde esté y con quien esté,

él me buscará porque el pensamiento de él está en mí.

Que al acostarse, sueñe conmigo

Que al despertarse, piense en mí y me desee

Que al comer, piense en mí

Que al caminar, piense en mí,

Que en todos los momentos de su vida que piense en mí,

que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor,

que quiera cuidarme, besarme, protegerme.

San Cipriano haga de (nombre de la persona)

sentir por mí un deseo fuera de lo normal,

como nunca sintió por otra persona y que nunca sentirá,

te agradezco a ti San Cipriano por estar trabajando a mi favor.

Amén.”