Ritual contra la depresión

Hay mil razones en nuestra vida para sentirnos tristes, angustiados y frustrados.

Pero también tenemos mil razones para sentir amor, respeto y una profunda admiración por nosotros mismos y es que no es fácil ser la única como tú en el mundo.

Nuestras diferencias con los demás nos hacen únicos y para jamás olvidar esas cosas tan maravillosas y que consigamos amarnos a nosotros mismos, porque es la base de todo, necesitarás:

-Una vela rosa

-Cuatro rosas de color rosa

-Un manojo de romero

-Un manojo de manzanilla

-Un puñado de arroz

-Un puñado de azúcar

-Un puñado de maíz

-Una cucharada de canela o una varita

-Un frasco de vidrio con tapa

-Esencia de lavanda

1: Deja secar los pétalos de rosa, la manzanilla y el romero. El día del ritual debes sentirte cómoda, pon música, incienso, hazte una taza de té o un chocolate caliente.

Ya que te encuentres tranquilo, cierra los ojos y pienses en siete cosas que te gusten de ti, puede ser desde el físico hasta tus valores, tu ética, tu lealtad, tu actitud ante los momentos difíciles.

Además busca siete razones por las cuales podrías enamorarte de ti porque justo eso hará este ritual.

2: Después toma el frasco y por cada ingrediente de la lista menciona en voz alta una de esas cosas que te hacen única.

Uno a uno irás colocando los ingredientes dentro del frasco, uno a uno irás colocando en tu alma tus motivos para amarte.

Puedes acomodarlos en el orden que desees, siempre y cuando, lleguen hasta la tapa.

Cierra el frasco con cuidado y cariño. Toma la vela rosa, úngela con la esencia de lavanda y préndela sobre el frasco.

3: Cada vez que te sientas triste, cada vez que sientas que no vales, que no eres lo suficiente, que no eres capaz, que no eres listo, que no eres bonita o que no eres poderosa toma ese frasco.

Luego prende esa vela 🕯y cuando se acabe, prenderás otra y otra y otra. Incluso puedes cambiar el color de la vela:

-Verde cuando te sientas débil o enferma

-Roja cuando sientas apatía

-Morada cuando quieras cambiar algo muy profundo en ti

Ese frasco representa lo mejor, lo más bello y lo más valioso de ti, así que tenlo siempre a la vista porque justo ese es el problema: Olvidamos vernos a nosotros mismos y por eso nos cuesta tanto amarnos.