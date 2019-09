Protégete contra las entidades negativas con los consejos de Dumbar el curandero

Esta protección es efectiva contra cualquier entidad negativa y es aconsejable hacerla durante la Luna Menguante, ya que es la fase lunar indicada para disminuir y eliminar todas aquellas cosas que no queremos en nuestras vidas.

Con esta efectiva protección te pondrás a salvo de las desgracias, la mala suerte, la envidia de los demás, el mal de ojo y los deseos negativos de cualquiera, incluso logrando bloquear trabajos oscuros que te estén realizando.

Necesitarás:

*Cinco velas blancas

*Algo afilado para tallar las velas, un palillo de dientes o un clavo

*Incienso para desterrar, como: mirra, ámbar, salvia, pimienta, hierba de San Juan o también llamada verbena

*Sal gruesa o de mar

*Aceite de oliva

*Plato de cerámica o de barro

1. Toma una de las velas, la cual te represente a ti. En ella talla la runa ALGIZ, que es la indicada para la defensa y protección efectiva contra el mal; además de escribir tu nombre completo.

2. Traza un círculo con la sal, al centro colocarás tu vela, la cual debe estar untada por aceite de oliva. Además coloca las cuatro velas restantes alrededor de tu vela en los cuatro puntos cardinales.

3. Siéntate frente a las velas y coloca una pizca de sal en un platito frente a ti. Enciende el incienso y empezarás a prender cada de las velas de la siguiente manera.

Inicias con la del ESTE y dirás:

“Poder del Aire, oye mi llamada, concédeme la protección, es todo lo que pido!”

Después la del SUR:

“Poder del Fuego, oye mi llamada, concédeme la protección, es todo lo que pido!”

La vela del OESTE:

“Poder del Agua, oye mi llamada, concédeme la protección, es todo lo que pido!”

Y por último la vela del NORTE:

“Poder de la Tierra, oye mi llamada, concédeme la protección, es todo lo que pido!”

Ahora mira hacia arriba mientras dices:

“¡Poder de lo alto, escucha mi súplica, que siempre esté protegida por ti! “

Enciende la vela central con la runa tallada y dices:

“Destierra mis temores, enciendo tu luz y ella me protege y me cobija, bien cuidada estoy con este escudo invencible!”

Mira la llama y visualiza una luz sagrada que te rodea, cálida, radiante, amorosa, que hace que te calmes y sientes que estás seguro y en paz.

Siente como cada rayo de luz de cobija. Siente un par de minutos ese magnífico poder que te abraza y te protege

4. Después de meditar, abre los ojos y proclama:

“¡El aire me protege! ¡El Fuego me protege! ¡El agua me protege! La Tierra me protege! El poder supremo me protege, estoy hecho de nuevo y con mi escudo sigo adelante!”

5. Toma la sal del plato y di:

“¡Los Poderes sagrados siempre me protegen! ¡Son uno conmigo y me guían! “

Come un poquito de la sal y di:

“¡Ahora camino en los círculos de la luz! Bien protegido me dejo brillar”

Después de agradecer por esta protección efectiva contra todo lo que pueda afligirte, deja que las velas se consuman y entierra los restos en tu patio o una maceta, siempre en tu casa o tu propiedad.

Arroja la sal del círculo en agua corriente o el lavabo CONTRA ENTIDADES OSCURAS

