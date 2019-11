Para todo mal las pulseras de don Adrián te ayudarán

FRESNILLO.- Originario de Monte Escobedo, Adrián Barragán Barragán llegó a Fresnillo hace cuatro décadas y desde ese entonces ha dedicado su vida a la elaboración de pulseras y collares hechos con cuarzos.

Desde de las 9 de la mañana don Adrián instala su puesto en los portales, ubicados a un costado del Jardín Madero, donde uno de los productos más buscados son las pulseras magnéticas, que asegura ayudan ante diversas enfermedades.

Pasadas las 7 de la tarde empieza a recoger sus productos y continúa en su hogar con la creación de diversas piezas, en las que combina metales y diversas piedras o cuarzos 100% auténticas.

Cada vez que tiene un cliente nuevo se asegura que se lleve algo de calidad, pues muchas de las veces no sabe cómo diferenciar un cuarzo auténtico del que no lo es, así que don Adrián sabe y comparte su conocimiento para que no les den “gato por liebre.”

Piezas de calidad y curación

Otros de los objetos que vende son los llamados atrapa sueños, así como las pulseras de ojo de venado, estas últimas las más buscadas para los bebés, pues cada madre de familia quiere proteger a sus pequeños contra las malas energías, tal y como lo hicieron sus abuelos.

Asegura que lo que más le gusta es hacer las pulseras y collares, ya que esto le permite brindarles a sus clientes productos creativos y únicos; pero sobre todo curativos, ya que la mayoría de los cuarzos tienen propiedades que ayuda a la persona que lo usa para superar un mal de salud.

Conforme pasa el tiempo, don Adrián aseguró que existen personas que le han enriquecido sus conocimientos, ya que le informan de las propiedades de varios de los productos que maneja.

Contento por su oficio de comerciante, del que asevera se siente orgulloso, el originario de Monte Escobedo dijo que se mantiene en una búsqueda permanente de más cuarzos para ofrecer a sus clientes calidad en lo que oferta.