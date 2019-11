Para las malas vibras sigue estos consejos de Dumbar el curandero

Llevar un limón en tu bolsa o mochila ayudará a que no recojas mala energía del ambiente, sirve por si hay chismes o envidias en tu trabajo.

Cuando el limón se haga feo recuerda tirarlo lejos de tu casa y trabajo, esto se puede hacer como amuleto de protección.

Si no quieres estar comprando limones, puedes comprar un cuarzo, ya sea turmalina negra o cuarzo ahumado.

Estos cuarzos se limpian con agua y sal de grano, con un trapo blanco.

Eso bastará para que esa mala energía no te haga daño y no te afecte, evidentemente esto no detiene esa mala energía porque no lo podemos cambiar, pero si podemos protegernos.