Para la prosperidad

Este ritual es uno de los más populares y muy recomendables para atraer la prosperidad y las mejoras económicas a nuestra vida.

Lo que necesitaras es:

Una vela amarilla

Una vela naranja

Recipiente de vidrio

Café en polvo

Azúcar

Canela

Miel

Lo primero que debes hacer es mezclar en el recipiente de vidrio el café, canela y azúcar, una cucharadita de cada ingrediente.

Luego untas las velas con miel con tus manos y las rocías con la mezcla, coloca las dos velas frente a ti.

Ahora vamos a prender la vela amarilla, las enciendes con cerillos de madera, mientras dices las siguientes palabras:

“Esta vela soy yo y llamo a mi vida las buenas vibras que me llenen de prosperidad”

Después con la llama de la vela amarilla enciendes la vela naranja mientras repites tres veces:

“Las situaciones que se me presentan en mi camino y que no me gustan, cambian y mejoran a partir de este momento, el dinero entrara en mi hogar en abundancia y llegara para quedarse ”

Deja que las velas se consuman mientras visualizas la prosperidad y dinero entrando a tu vida.

Una vez terminado los restos de las velas entierras en un árbol verde y bonito.

Realiza este ritual por 7 días consecutivos con mucha fe.

Junta los retos de las velas de los 7 días y se entierran junto todo.