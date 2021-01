Para la buena suerte

Necesitarás:

Laurel

Romero

Canela

Se hierve todo en un recipiente y con esto finalizas tu baño, no debes de colar, debes de verter el agua sobre tu cuerpo, no debes de secar esa agua, quizá solo el cabello para no enfermarse por el frío.

Se hace esto durante 4 jueves seguidos a la misma hora, de preferencia antes de ir a dormir. Si te quedan hojas de laurel y romero en el cuerpo no las quites, así pon tu ropa de dormir sobre ellas.

Este baño ayudará para atraer la buena suerte, si quieres encontrar trabajo, si quieres atraer clientes o te dedicas a las ventas, incluso sirve para los juegos de azar.

La cantidad de plantas es a tu gusto, trata de que no esté cargado.