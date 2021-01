Para cuando te manden al quiote, vayas con Luis

ZACATECAS.- Si usted es amante del dulce quiote o de la suave cremita de coco, usted puede conseguirlas con Luis Ángel Silva Hernández, uno de los pocos comerciantes que venden quiotes.

Pero por si usted no sabe que es el quiote, no es más que es un tronco que sale del centro del agave y que se obtiene sólo en los meses de noviembre a marzo, porque en tiempos de calor se seca.

Así que en la época de frío, uno puede disfrutar de este manjar que se vende en nuestra capital y que tiene la capacidad de endulzarle el buche.

El quiote se saca de la planta del maguey en un proceso acá todo artesanal y bastante laborioso.

Y como le contamos, Ángel es uno de los pocos comerciantes que lo ofrece en la ciudad. Si gusta comprar, lo halla por la calle García de la Cadena en el Centro Histórico.

Luis es originario de Querétaro, pero viene para esta tierra de cantera rosa y corazón de plata para vendernos sus frutas de temporada.

Dentro de las cositas que anda vendiendo Luis, están los cocos, con todo y su agua y su crema; además de los higos, el mezcal y el quiote, que lleva un proceso de 3 días, mientras se cuecen los tallos y las pencas de los agaves.

Luis nos dice que hacer este trabajo con el quiote es complicado, en primera porque lo tiene que ir a buscar al cerro, luego pelarlo a machetazo limpio.

Y eso implica que tiene que abrirse paso entre las veredas a donde no entran vehículos. Y pues en segunda, porque debe poner las pencas peladas en un horno tradicional (de esosque hacen con piedras y hojas del propio maguey).

Luis dice que aprendió las técnicas de su padre y de sus tíos, pues viendo fue como se enseñó a procesar este delicioso tallo de sabores tan dulces parecido a la caña de azúcar, pues solo se masca.

En este negocio, Luis ya lleva sus 7 años, pero como comerciante lleva más tiempo, pues, dejó la escuela para dedicarse completamente al trabajo, ya que en ese tiempo no había de otra.

“Yo me enseñé viendo, acomidiéndome, es bonito enseñarse a esto, de ratito no se te complica el trabajo; aunque son unas ‘madrizas’ bien pesadas, no cualquiera le entra porque es encontrarlo, luego tumbarlo y meterlo al horno donde las piedras están rojas,” comentó Luis.