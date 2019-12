Panes hay muchos; pero el de Óscar es con amor

ZACATECAS.- Existe una valiosa razón para que Óscar Méndez Ramírez, de 24 años, pase meses enteros sin estar en casa, pues elabora pan para que a su hija nada le falte.

El joven padre pasa las semanas del año recorriendo varios estados del país, actualmente está en Zacatecas, en el Tianguis Navideño, en las inmediaciones del Monumento a El Torito.

Óscar deleita los paladares de los zacatecanos haciendo panes de nuez, vainilla, queso Philadelphia, gorditas de nata y pizzas con diferentes ingredientes.

Este trabajador panadero es originario de Texcoco, Estado de México, y desde hace 8 años ejerce este oficio que le enseñaron sus hermanos, quienes se dedican a lo mismo, pues se trata de una tradición de familia.

“Es un legado familiar que me enseñaron mis hermanos, yo desde los 16 años me dedico a la panadería, y me gusta mi empleo porque me ha dado la oportunidad de conocer prácticamente toda la República,” comentó Oscar.

Todo por la niña de sus ojos

El joven comenta que todo trabajo requiere de sacrificio, y en su caso es el hecho de estar lejos de su niña.

Sin embargo, es por ella que todos los días le “echa ganas a la vida” para que no tenga carencias y comentó que pronto se reunirá con ella.

Óscar dijo que una de las cosas que más disfruta de su labor como panadero, es tener a la gente contenta.

Por ello, todos los días se esfuerza con el objetivo de brindar un servicio de calidad que marque la diferencia.

En el puesto que atiende, donde tiene los hornos y la materia prima, vende los diferentes productos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Óscar trabaja de lunes a domingo y a pesar de las inclemencias del tiempo, todo sea por estar pronto con su pequeña.

Calidad que dan a probar

Tanto el mexiquense, como su patrón, ofrecen productos frescos hechos al día y en el caso de los panes el cliente tiene la oportunidad de probarlos antes de comprarlos.

El proceso de fabricación dura aproximadamente 2 horas y después de ese tiempo uno puede llegar al tan anhelado “se vende como pan caliente.”

Posteriormente, Óscar también se encarga de decorarlos lo que implica paciencia para darles ese toque de color y el brillo que antojan a más de uno.

Sus panes son ideales para acompañarlos con un buen café, chocolate caliente y hasta con un vaso con leche y por qué no también para regalar.

A pesar de estar lejos de su hija, los ánimos de Óscar no decaen y es ella su principal motivación en este oficio que le ha dado muchas satisfacciones.

Hacer un oficio con pasión implica sacrificios, por ello el joven padre está dispuesto a seguir enfrentando, pues está ha sido su fuente de empleo durante 8 años.