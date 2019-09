Norma tiene todo para andar a la mexicana

FRESNILLO.- Desde el 1 de septiembre, los objetos alusivos al mes patrio son comercializados en diversos puestos, uno de éstos está a cargo Norma Leticia Ayala, quien se ha dedicado al comercio desde hace varios años.

Norma platica que siempre está interesada en dar precios accesibles a los clientes, quienes buscan verse muy mexicanos con un atuendo o accesorio para las fiestas patrias.

“Mi esposo es comerciante, me enseñó el oficio, me separe y continúe vendiendo, me gusta porque me permite estar al pendiente de mis hijos”, aseguró Norma.

La mujer fresnillense declaró que con el paso del tiempo intentó trabajar en otros tipos de comercio, como en el establecido al ser empleada; pero implicaba no poder cuidar a sus tres hijos, por lo que optó dedicarse a la venta de productos de temporada.

Las piezas más solicitadas son las prendas acorde a la temporada, así como las banderas, cuyos precios varias según el diseño y tamaño de los accesorios, al igual que las prendas.

En este regreso a clases, Norma ofrece desde banderas hasta enormes escudos nacionales por si las amas de casa buscan algo para llevar a la escuela y adornar los salones de clase de sus hijos.

También tiene a la venta distintos atuendos mexicanos, desde las Adelitas hasta un Miguel Hidalgo, típicos en esta temporada que en la que los pequeños deben representar el Grito de Independencia.

Además, para este 15 de septiembre están los adornos para los autos, desde llaveros hasta los muñequitos vestidos a la mexicana. Asimismo, hay todo para los adultos, como los bigotes, los aretes de los tres colores de la bandera, entre otras curiosidades.

Norma reconoció que se tienen desventajas de su trabajo, pues se dedica a él de 9 de la mañana a 9 de la noche y tiene que buscar los espacios disponibles para instalarse a vender sus productos.