Motociclista se accidenta por ir a exceso de velocidad

GUADALUPE.- Un motociclista se cayó debido al piso mojado y por conducir excediendo los límites de seguridad.

No obstante, al motociclista, del cual no se proporcionaron más datos, lo tuvieron que trasladar al hospital debido a las lesiones que sufrió, aunque las autoridades informaron que no eran graves.

El accidente sucedió minutos después de las 08:00 de la mañana del viernes, en la avenida principal de Villas de Guadalupe a una cuadras de la carretera federal 45.

Las causas del accidente fueron por conducir a exceso de velocidad además de que en el lugar siempre hay aguas negras y por ello se descontroló y cayó.

Finalmente las autoridades de la Policía de Seguridad Vial se hicieron cargo de la moto.