Los consejos de la abuela para alejar a personas dañinas

Primero tendrás que hacer SAL NEGRA, la cual puedes fabricar tú mismo desde tu casa, solo necesitas sal gorda. Esta receta, no es para consumir en la comida, sino para usarla como protección.

Primero coloca en una olla tanta sal como quieras, pero siempre la preparación será:

Cada 3 cucharadas de sal, una del elemento “negro” que elijas.

Puedes agregar: pimienta negra molida, carbón vegetal o de leña, cenizas de tu chimenea; pero lo más indicado es colocar cenizas de hierbas de protección que tú mismo hayas quemado.

Puedes quemar una o más de estas hierbas de protección en una fogata o en un recipiente resistente al fuego.

Entre las hierbas de protección están:

El cedro, la lima, el limón, la mirra, el enebro, el romero, el anís, la albahaca, la canela, el tomillo, el perejil y la artemisa.

También el álamo, el espino, el fresno, el sauce, el roble, el coco, el laurel, el arrayán, el abedul, el incienso, el jazmín, el pino, la ruda, el brezo, el muérdago y la pimienta

Puedes hacer una pequeña fogata, con madera de pino por ejemplo, arrojar dos o tres hierbas secas de tu cocina y usar toda la ceniza que quede para preparar la sal negra.

Calienta la olla con la sal y las cenizas, mezclando bien. No debe quemarse, solo calentarse un poco para que se produzca la alquimia.

Posiblemente la sal negra no te quede totalmente “negra”, no se teñirá la sal como si fuera un carbón, solo se producirá una mezcla oscura, y está muy bien, no te preocupes.

Cómo usar la sal negra

Arroja en los rincones de tu casa para protección y para desterrar el mal.

Haz todo un círculo alrededor de tu propiedad o tu negocio, por el exterior, para mantenerla a salvo y protegida.

Abre tu puerta y espolvorea un poco de sal negra fuera de tu puerta mientras nombras a la persona que no quieres que visite tu casa y las razones que tengas.

Espolvorea un poco de sal disimuladamente por detrás de la persona que deseas quitar de su lugar, por ejemplo alejar un vecino o un compañero de trabajo.

Además, puedes arrojar la sal a su puerta o bajo su escritorio de trabajo.

Como verás la sal negra no sólo sirve de gran protección para ti, tu hogar o tu negocio, sino también para alejar personas indeseables.

Realmente no debe haber nada tan sencillo como esto que puedas preparar y utilizar. Es fácil, prácticamente sin nada de costo y de una efectividad asombrosa.