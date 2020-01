La golpean brutalmente por defender a un perro en Guadalupe

ZACATECAS.- Una joven de 21 años fue presuntamente golpeada por una familia entera tras defender a un perro callejero en Guadalupe, Zacatecas.

Los hechos se dieron cuando la joven transitaba por la Avenida del Derecho y vio que un niño le estaba aventando piedras a un perro.

La chica inmediatamente trató de detener la agresión:

Aparentemente los papás del menor salieron en defensa de su hijo, argumentando que el perro se lo merecía porque estaba regando la basura.

La joven comentó que les interpondría una denuncia por maltrato animal, lo cual desató la agresión a golpes:

“Después de decirle eso, la mujer me agarró a golpes y me sacó el celular; intenté defenderme pero sus hijos también me agarraron y la señora me empezó a patear mucho en la cabeza”, narró la chica para Imagen.