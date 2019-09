Hechizos para ser más atractivo y contra quien te hace mal

Ritual para que todos te vean más atractivo

Los hechizos de belleza están diseñados para tener un aspecto más bello o hermoso ante los ojos de los demás y te sentirás mucho mejor contigo mismo.

Este ritual es utilizado para mejorar las amistades, conseguir un trabajo y enamorar a la persona que tú quieras.

Puede hacerse cualquier día de la semana y a cualquier hora, únicamente requieres conseguir:

Dos velas rojas

Un espejo de cualquier tamaño donde puedas verte

Vas a comenzar ubicando el espejo con una vela en cada lado, enciende las velas con cerillos de madera; es necesario que bajes o apagues las luces artificiales.

Ahora siéntate frente al espejo mira su reflejo siéntete cómodo y relajado, observa todas tus buenas cualidades, concéntrate en ellas, luego di en voz alta cuál maravilloso son estos rasgos.

Por ejemplo, tus ojos, observa su forma, color y habla sobre ellos en voz alta, esto con todos tus mejores rasgos. Sonríe contigo mismo y di todo lo maravilloso eres.

Nombra todos tus rasgos lindos, aquellos que te hacen sentir especial, habla sobre ellos en voz alta y con seguridad.

Ahora vendrá la parte que si se sigue al pie de la letra lograrás tu objetivo; debes pronunciar la siguiente frase con mucha fe:

“Soy hermoso por fuera, soy maravilloso por dentro, especial por mí mismo, así que permite al amor entrar.

“Ahora tira los sentimientos negativos, que sean desterrados para que mi amor pueda brillar”.

Repite esto al menos cinco veces seguidas; hazlo al menos una vez por mes, puedes reutilizar las velas rojas.

Para hacerlo más fuerte, puedes poner una cadena que te quede bien encima del espejo durante el hechizo.

Al terminar debes usarlo de manera que quede visible. Este hechizo funciona y en poco tiempo verás una notable diferencia en el número de personas que se te acercan.

Hechizo contra quien te hace el mal

Las malas energías que cargamos todo el tiempo, añadiendo las de nuestros enemigos que hayan puesto con habladurías y miradas podemos contrarrestarlas con un simple hechizo.

Con este ritual, sobre todo, vamos a protegernos de futuros maleficios que caigan sobre nosotros, únicamente requieres conseguir:

Sal normal de cocina

Una vela blanca

Una hoja de papel estraza o blanco sin rayas

Vas a comenzar escribiendo en la hoja el siguiente conjuro:

“Qué todo el mal que me has deseado (nombre de tu enemigo) se te regrese el triple, que todo el mal que me has dejado caiga sobre ti, por el poder de tres veces tres que así sea”.

Ahora vas a formar un triángulo sobre un gran pedazo de papel aluminio con la sal de cocina en el centro.

Vas a colocar la vela que conseguiste y la enciendes con cerillos de madera, después vas a ponerte de pie y gira en dirección contraria a las manecillas del reloj; debes dar unas cuantas vueltas lentamente mientras que con tus manos vas a frotar tu cuerpo como si quisieras quitarte algo de encima.

Para finalizar vas a quemar el papel en el fuego mientras das las gracias tres veces seguidas y terminas diciendo que así sea.

Para finalizar deja que se consuma la vela y continúa con tu vida cotidiana cuando la vela se termine ya puedes tirar todo a la basura.

Frase del día

El verdadero fracaso de una persona no es el hecho de fracasar en sí, sino el de no volver a intentarlo.