Hechizo para recuperar la salud

Se enciende una vela y se pone la foto de la persona que va a hacer el ritual.

La vela debe estar prendida de 20 a 30 minutos, todos los días y se va apaga con los dedos cada día.

En caso de que se acabe, se enciende otra y así sucesivamente hasta que la persona se encuentre mejor o hasta que se mejoren las dificultades o problemas que hay en la casa.

Para los creyentes de la Virgen, pueden invocarla y dedicarle este ritual para una pronto recuperación, por ello se puede decir:

“Por culpa de mis muchos errores, mi cuerpo cayó enfermo. A ti acudo lleno de gracia y tú que eres la esperanza de los desamparados, Virgen que engendraste al Dios y Salvador, te ruego que me liberes de las adversidades, ya que cuando a ti recurro elevo mi alma y mi mente.

Oh, única Madre Divina haz dignos mi cuerpo enfermo y mi alma. Préstame ayuda, Oh, Virgen, porque me torturan enfermedades molestas.

Yo te reconozco completamente, pura como un tesoro inagotable y dispensadora de curación llego a tu lecho de enfermedad y no hay salud para mi cuerpo.

Pero tú que engendraste al Salvador del mundo y que curas todas las enfermedades, te suplico que me arranques de las desgracias de mis debilidades y me cures Oh, Virgen bendita.

Cambia en salud la enfermedad que tengo yo o cualquier familiar. Aquí estoy postrado y humillado ante tus pies, ayúdame. Amén”.