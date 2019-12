Haz este ritual para alejar a tus enemigos en el trabajo

Para alejar enemigos en el trabajo

El trabajo es fundamental para todos nosotros, muchos tenemos empleo, para cuidar a nuestra familia. Sin embargo, existen muchas personas envidiosas que codician nuestro puesto de labor, o nuestro negocio propio. Para alejar a este tipo de enemigos recomiendo la siguiente oración:

“Confió en el Universo, en los Astros, en el Sol, en la energía de este,

en la Naturaleza, en la bondad y en la Magia Blanca,

con la Ayuda de Rohel Santa Cruz,

quiero acceder a que la Santísima Divinidad me escuche,

me ayude y me proteja,

que expulse al codicioso ser,

que lo elimine de mi vida,

que nunca más pueda codiciar cualquier bien ajeno,

que todo bien mío sea protegido,

que nunca pierda mi trabajo,

porque a mi familia he de sostener.

Soy solo un obrero de este mundo

y me rindo al poder divino,

entregando mi fe y mi esperanza.

Confió en la Santísima Divinidad,

origen de todo, y absoluta de Poder,

que mi oración sea escuchada.

Así sea, hecho está.”

Esta oración también es aconsejable realizarla dos veces al día. Una en la mañana y otra en la noche.

Para atraer el amor

Este ritual solo tendrá utilidad sobre personas que conocemos, guardemos una relación; aunque sea de conocidos y con quienes podamos generar una relación verdadera.

Lo primero que haremos es hornear un pan, también se puede comprar uno sin levadura; aunque siempre es recomendable hacer las cosas con nuestras manos para que tenga más energía.

Cuando sea Luna Llena, saca el pan y dices una oración empezando:

“Madre Luna que todo lo ves deseo…” y terminas con un hecho está.

Cuando veas a la persona que amas le das un trozo de este pan y también come un pedazo, tienen que compartirlo juntos. Recuerden que el pan lo deberán partir con las manos.

Al pan le puedes poner un poco de mermelada o cajera, algo que simbólicamente endulzará más el amor. Si practicas este ritual que alguien que es tu pareja, los resultados son mayores.

Los cuarzos de la abuela

La obsidiana es un cuarzo que nos ayuda a crecer y nos da fe en nosotros mismos; además que es una piedra protectora, pues como un escudo en contra de la negatividad, absorbiendo las energías negativas del entorno.

Espiritualmente vitaliza el alma y elimina los bloqueos energéticos y posibles tensiones. Estimula el crecimiento a todos los niveles, animando a explorar lo desconocido. A nivel psicológico, te ayuda a saber quién realmente eres.

La obsidiana posee diferentes colores propiedades específicas para cada una de ellas:

-Obsidiana negra: con ella se aumenta el autocontrol y obliga a afrontar el auténtico yo. Es muy protectora, repele la negatividad y dispersa los pensamientos poco amorosos.

En la sanación, si se coloca en el ombligo, asienta la energía espiritual en el cuerpo y, sobre el tercer ojo deshace barreras mentales.

-Obsidiana dorada. Psicológicamente nos ayuda a quitar esa energía que poseemos cuando empezamos a pelear contra todos, pues equilibra los campos de energía.

-Obsidiana caoba. Cuando atravesamos una situación complicada nos ayuda en este momento, pues elimina bloqueos energéticos.

-Obsidiana arco iris. Absorbe la energía negativa del aura y elimina el estrés corporal.