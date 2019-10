Hay que levantarse el ánimo con un jugo de don Rober

ZACATECAS.- El 5 de abril de 1989 quedó marcado en la memoria de don Roberto Belmontes Martínez, de 63 años, pues ese día abrió su negocio de jugos que hasta la fecha representa el sustento familiar con el que ha salido adelante.

Jugos Don Rober, como bautizó a su negocio, comenzó hace tres décadas en la esquina de la calle Mecánicos con avenida México en la colonia Tres Cruces y desde entonces sigue contribuyendo a que sus clientes lleven una vida saludable.

“Por azares del destino puse mis jugos, también vendí comida junto con mi esposa Ma. del Socorro Herrera Reyes”, dijo.

Abrí el negocio porque me accidenté y me fracturé el fémur, todavía tengo unos clavos que me pusieron; pero le eché ganas a la rehabilitación y aquí sigo trabajando,” comentó don Roberto.

Agregó que también fue chofer de varios gobernadores, como Amalia García, Ricardo Monreal y Miguel Alonso, quien fue el que lo apoyó con el puesto de acero inoxidable donde actualmente vende sus productos, a unos pasos del lugar donde comenzó con ellos.

La actitud es la clave

Don Rober ha tenido altibajos que ha canalizado con la mejor actitud y siempre se ha superado así mismo, pues recordó que en el año 2012 su esposa visitaba a su hijo en Denver, Colorado, donde sufrió un coma diabético y tuvo que ir por ella hasta allá para traérsela a Zacatecas.

Sin embargo, cuando regresó su lugar donde vendía sus jugos ya había sido ocupado por otro comerciante y tuvo que empezar prácticamente desde cero, hasta que lo apoyaron con su actual puesto, que lo instaló a unos cuantos pasos de donde estaba originalmente.

“Mi día comienza en la madrugada, yo abro mi negocio a las 5:30 de la mañana de lunes a viernes; los sábados y domingos abro a las 6; todos los días cierro entre a las 12:30 y la 1 de la tarde. Aquí trabajamos 363 días al año, solo el 25 y el primero descansamos,” explicó don Roberto.

El juguero consentido

El comerciante de Tres Cruces es considerado por sus clientes como un jugoterapeuta; además de que apoya la economía familiar, pues vende sus jugos y licuados con la fruta más fresca a los precios más accesibles y mientras el cliente le da un sorbo a su bebida, don Rober le vuelve a llenar el vaso.

Dentro de sus especialidades está el jugo verde para personas diabéticas; para quienes tienen anemia les recomienda el de betabel; para los que quieren tener fuerza todo el día les ofrece el energético con una variedad de frutas, como la papaya, la guayaba, la naranja y el jengibre.

Otras de las características que lo distingue es la amabilidad y el buen trato hacia sus clientes, que lo ven como un amigo y hacen de las visitas a sus jugos una mañana amena, pues entre que prepara una de sus especialidades la plática va fluyendo en diferentes temas.

Es así como don Roberto Belmontes Martínez se gana la vida siempre poniendo el ejemplo de un hombre trabajador a sus nietos eso trata de inculcarles, tal y como lo hizo con sus hijos; pero dijo que lo más importante es siempre tener la mejor actitud a la hora de ofrecer un servicio.