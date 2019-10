Dumbar el Curandero te explica la magia de las llaves

Las Llaves son usadas en la magia desde la antigüedad, se usan como amuletos y también en muchos rituales, ya que se les atribuye la virtud esotérica de abrir caminos y de protección.

Se suele decir que La Llave para ser usada como amuleto se debe encontrar tirada en la calle, así que cuando veas una debes de tomarla para que te la quedes, ya verás que será un amuleto maravilloso.

Aunque también la puedes encontrar en un cajón de tu casa. Además, puede ser una Llave antigua que ya no uses, la de tu casa anterior, una Llave que te regalen como joya o una que tú quieras comprar en uno de los mercadillos de antigüedades o en una tienda esotérica.

Sea como sea que adquieras tu Llave, SIEMPRE la tienes que limpiar con sal y ponerlas a cargar con el reflejo de la Luna Llena, como haces con todos tus amuletos.

Si quieres que la fortuna te sonría, no dejes de llevar siempre una Llave que ya no uses y cuanto más antigua mejor, porque llevarla en el pantalón o colgada al cuello e incluso en el bolso te ayudará a que se te abran los caminos y te quite esos obstáculos que puedan impedir conseguir lo que te propones.

Si te regalan La Llave como joya, de preferencia de plata, llevarla colgada en el cuello es un amuleto protector contra el mal de ojo. Un amuleto fantástico es tener tres Llaves antiguas unidas, a quien las lleva como amuleto e incluso en tatuajes les asegura salud, riqueza económica y amor, pues abrirá las puertas de estas tres posesiones.

Tener un cesto lleno de Llaves antiguas, que ya no uses, en la entrada de tu casa va a ayudar a las personas que viven en ella a tener los caminos abiertos. También tener Llaves viejas en la alacena o en la cocina atrae la prosperidad y la buena suerte.

Llevar una Llave con un corazón colgada en el cuello o en una pulsera, te ayudará a encontrar el amor verdadero y si ya lo tienes te garantizará la felicidad con tu pareja.

Cuando estés pasando un momento de tensión, preocupación e incluso de miedo, agarra fuertemente con tu mano derecha La Llave que lleves como amuleto, te aportará suerte y protección.

Se usan incluso en rituales de Alta Magia Blanca para cerrar y proteger los rituales y que nadie los pueda deshacer.

Así que no tires tus Llaves viejas porque las podrás seguir usando como amuletos; pero además tirar Las Llaves que ya no uses trae mala suerte.