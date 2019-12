Dumbar el Curandero te dice como conseguir dinero y alejar las deudas

Para conseguir dinero y alejar las deudas

Para conseguir dinero rápido una de las cosas más efectivas y simples que existen es el azúcar. Es barata, todos tenemos en casa y su poder es magnífico, tanto para conseguir dinero rápido o cosas materiales como para hechizos de amor, mejorar relaciones, conseguir trabajos, rituales de salud y un sinfín de cosas positivas.

Lo anterior porque el azúcar se utiliza solamente en rituales positivos, difícilmente veas azúcar para cosas negativas u oscuras. Para el dinero, se utiliza el azúcar cuando se trata de conseguir dinero rápido no tiene igual y para nuestro propósito también necesitaremos:

Hoja de papel verde o cualquier tipo de papel verde servirá

Azúcar, de preferencia morena

Vela verde

10 monedas de poco valor

Sobre de papel común

Primero toma la hoja verde. Luego, enciende la vela verde a la que habrás espolvoreado con azúcar previamente.Toma la vela y deja caer una o dos gotas de cera caliente sobre el papel y mientras está líquida y caliente, pega encima una moneda de muy poco valor.

Haz esto 10 veces, con 10 monedas. Deja quemar la vela. Enseguida, dobla el papel de modo que puedas meterlo dentro de un sobre de papel común.

Agrega un puñado de azúcar dentro del sobre y los restos de cera de la vela, si han quedado restos. Entierra el sobre bajo un árbol en tu patio mientras dices:

“Que todo lo que pido y necesito, se multiplique por diez.”

Si no tienes un árbol puedes enterrarlo en una maceta; pero debe ser una planta que tenga flores o que dé flores en su momento; aunque ahora mismo no las tenga, es decir, no puedes colocarlo bajo un helecho.

Para tranquilizar a una persona

Este ritual es el adecuado cuando se quiere calmar a una persona violenta o agresiva que nos está causando problemas, puede ser los hijos, un amigo, la pareja o hasta el jefe. Para ello necesitarás:

Un frasco de boca ancha

Aceite de bálsamo tranquilo

Una veladora cordero manso

Papel estraza

Listón blanco

Pluma de color negra

Azúcar morena

Miel

Valeriana en hierba o extracto

Colocar en un frasco de boca ancha el aceite de bálsamo tranquilo, escribir en el papel el nombre de la persona a la que se quiera tranquilizar siete veces con tinta negra.

Una vez escrito el nombre, enrolla el papel y átalo con una cinta blanca. Introdúcelo dentro del frasco, donde pondrás la miel, el azúcar y la valeriana.

Una vez hecho todo esto se le vela – es decir, se le pone al lado de un velón o veladora de cordero manso pidiéndole que esa persona en cuestión se calme y cuando el velón o la veladora se haya consumido se guarda el frasco tapado y envuelto en papel aluminio en el congelador hasta que la situación se haya calmado.