Don Rubén cuida los pulmones de la ciudad como si fueran sus hijos

ZACATECAS.- Durante más de 35 años, don Rubén Lira Alvarado se ha dedicado al oficio de la jardinería, la que le ha dado muchas satisfacciones, entre ellas haber sacado adelante a sus dos hijos, junto con su esposa.

Originario de la capital zacatecana y orgullosamente de la colonia Francisco E. García, don Rubén de 52 años dijo que su historia como jardinero comenzó cuando lo contrató el departamento de Obras Públicas del Gobierno del Estado en 1984.

La primer actividad que le encomendaron sus superiores fue pintar guarniciones en las principales vialidades de Zacatecas; pero esta labor duró sólo un mes hasta que lo comisionaron al mantenimiento de parques y jardines.

“Yo fui aprendiendo sobre la marcha, cuando empecé de jardinero yo no sabía más de lo que mis ojos pudieran ver, fue así como aprendí, totalmente de manera empírica, antes así eran las cosas, ahora sí nos han dado algunas capacitaciones”, comentó don Rubén.

Agregó que dentro de su oficio ha sido enviado a prácticamente todos los municipios, donde existen centros penitenciarios, principalmente a plantar árboles y darles mantenimiento a las áreas verdes que tienen; también ha trabajado en diferentes unidades deportivas.

Estuvo desde los tiempos inmemorables

Asimismo, la mayoría de los jardines de la capital del estado han sido tocados por sus manos que dan cuenta del pasar de los años en este oficio que, al principio, realizarlo resultaba más difícil, pues todo era a mano, en cambio ahora ya hay máquinas que facilitan el trabajo como las podadoras, explicó don Rubén.

Dijo también que él estuvo presente en la Apertura de zona verdes que actualmente están a la vista de todos, como el parque Minas, ubicado frente al hotel don Miguel, donde trabajó algunos años y en el que participó incluso en la construcción.

Su ejemplo de hombre trabajador se lo ha heredado a sus dos hijos: el de menor edad se llama Juan José y trabaja como ayudante de mecánico en un taller; mientras que Jesús Alonso, de 32 años, siguió los pasos de su padre y también se dedica a la jardinería.

Don Rubén comentó que trabaja de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y sus actividades abarca desde la limpieza de las áreas verdes, hasta sembrar, regar y cuidar las plantas en caso de que tengan plagas.

Como anécdota, recordó haber trabajado en casas particulares de algunos gobernadores, durante sus respectivos mandatos; asimismo le ha tocado laborar en la Casa del Gobernador, propiedad del Gobierno Estatal.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es todo, trato de disfrutarlo, me gusta que mi trabajo luzca, que los jardines con sus plantas estén limpios y presentables. Se me olvidan los nombres de cada planta; pero conozco algunas y sé los cuidados que llevan”, comentó don Rubén.