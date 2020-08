Destrabe de habladurías

En síntesis, las personas mal intencionadas y chismosas suelen “hacer leña del árbol caído”. Frena ya mismo cualquier injuria o chisme con el poderoso poder de la ruda.

Paso 1

Primero, planta tu propia ruda de poder: si bien se suele afirmar que la ruda más poderosa es aquella que se toma de un jardín ajeno, la que nosotros mismos plantamos también posee poderes fantásticos.

Así que puedes comenzar con una semilla o de un gajo, lo importante es que tú y no otra persona sea quien la siembre, ya que tus manos serán las transmisoras de tu energía.

Recuerda jamás plantar ruda en un estado depresivo o en momentos en que no te siente bien (tampoco si eres mujer y estás menstruando).

Si lo haces con ira o por curiosidad, para verificar luego que sucede, los resultados probablemente no van a ser los esperados.

Dedícale los cuidados necesarios; pero, no exageres. No estés constantemente pendiente de ella. Colócala, de ser posible, en un jardín donde reciba mucho sol.

Algunos ocultistas recomiendan ubicarla siempre del costado izquierdo del jardín o de la maceta si es ruda macho. Si es hembra, en el derecho.

Se dice que la ruda es hembra cuando sus hojas son pequeñas y es macho cuando sus hojas son grandes.

En el caso de poseer felinos, trata de situarla en una zona donde ellos no se aproximen, pues la ruda espanta a ciertos animales, como los gatos y los sapos.

No se preocupes cuando veas que tu plantita comienza a marchitarse. Es más, no hagas ningún intento por salvarla.

Esta es una clara señal que ella ha comenzado a obrar para tu bienestar, absorbiendo la negatividad que se encuentra en el ambiente. Cuando esto ocurra, compra otra y repite la operación anterior.

Paso 2

Para aumentar la eficacia de la ruda, se puede recurrir a un proceso simple de encantamiento que tenga como objetivo equilibrar las vibraciones de la planta.

Encanta correctamente la ruda siguiendo estos pasos:

A cada lado del recipiente donde plantaste la ruda enciende una vela. A su derecha, una blanca para la protección y la espiritualidad.

Mientras que a la izquierda, una amarilla para incrementar los poderes psíquicos y mentales. Hazlo en un lugar donde te encuentres a solas.

Acaricia suavemente la ruda con tus manos y trate de visualizar con fuerza aquello que anhelas alcanzar por unos momentos. Concéntrate en el contacto entre las yemas de tus dedos y la planta.

Para culminar con el encantamiento, eleva la maceta hacia el cielo y haz la siguiente afirmación:

Ruda, bendita ruda, te encanto para que te conviertas en mi poderosa aliada”.

Una vez finalizado este último paso, puede realizar cualquier ritual mágico con su ruda de poder.