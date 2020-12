¿Cuál circo? ¡Admire el show de José Luis!

GUADALUPE.- José Luis Russell Ortega es un chavo que, por cuestiones de la suerte, encontró en las calles un estilo de vida, pues hace espectáculos urbanos con sus trucos de circo.

Desde hace unos 10 años, Pepe sale y con pelotas y monociclos (estas bicicletas de una rueda) hace sus rutinas en los semáforos, para el deleite de la gente que está de paso a su trabajo, de compras o a su casa.

Según dice, su entrada a este oficio empezó cuando se fue de viaje al puerto de Mazatlán, donde se aventó casi de mochilazo y se quedó sin dinero para regresarse, con decir que ni tenía para comer.

El caso es que no se desanimó, buscó el modo de salir adelante y gracias a un amigo que tenía por allá, José Luis aprendió a hacer malabares y, con un poco de práctica, hizo de las calles su escenario.

Gracias a eso fue que pudo mantenerse y salir de ese apuro, al mismo tiempo de que se consiguió un estilo de vida.

Fue así que José supo que se quería dedicarse a espectáculo de calle y se aventó a dar sus vueltas por diferentes estados de la República, así iba de gira sacando ganancias y, sobre todo, sin tener un patrón más que el mismo.

Desde entonces a José lo verá trotando por el país, haciendo sus presentaciones callejeras, ya sea sobre las plazas o los semáforos, de algún lugar donde va de paso.

Pero, para él, no sólo se trata de un espectáculo, sino que es toda una forma de vida a la que le dedica de 6 a 8 horas diarias, más otra más para practicar.

En sus números (que tienen su grado de dificultad y algunos riesgos) usa clavas, pelotas, aros y monociclos, como sus herramientas de trabajo, además de su cuerpo entrenado y sus años de técnica.

A sus 34 años, José, ya tiene su fama con la gente que lo ve mientras hace sus números en los semáforos, en los cruceros a La Zacatecana, el de la avenida García Salinas, a la altura de Sams; y el de Walmart.

Dice que, aunque no tiene un monociclo propio, sabe balancearse sobre ellos mientras hace malabares, y que cuando un colega le presta el monociclo siempre consigue lucirse para el gusto de su público.

“Me gustan las expresiones que hace la gente a la hora que hago mis malabares. Con mi espectáculo me he abierto puertas yo solo, hay veces que me han contratado para presentaciones en fiestas de niños,” comentó José.