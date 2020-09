Choca un remolque que transportaba caballos; terminaron heridos

GUADALUPE.- Se accidentó un vehículo que transportaba 12 caballos del equipo charro ‘Haciendo El Rosario’ procedente de Gómez Palacio, Durango con destino a Guadalajara, Jalisco donde participarán en un torneo.

El siniestro ocurrió este jueves a la 1:00 de la tarde en el libramiento de Tránsito Pesado, a la altura del gas Butano en dirección de Zacatecas a Guadalupe.

El saldo fue de dos equinos lastimados aunque no de gravedad; presentaron cortadas en la cara principalmente. El camión y el remolque también resultaron dañados.

“Se me coleó el remolque en la curva y con el piso mojado patiné hasta subirme a la guarnición, el volante ya no me respondió” comentó el chofer del camión que los transportaba.